КФУ попал в рейтинг журнала THE по искусству и гуманитарным наукам

КФУ оказался в рейтинге по направлению «Искусство и гуманитарные науки» журнала Times Higher Education. В список вошли лучшие университеты мира, которые готовят специалистов в области искусства, в том числе театрального, дизайна, языков, литературы, лингвистики, истории, философии, теологии, архитектуры и археологии.

Россию представили шесть вузов. Так, Казанский университет занял позицию 251—300. В топ-200 попали только Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (72-я позиция) и Высшая школа экономики (176—200).

Впервые в этом списке появился Уральский федеральный университет, закрепившись в группе 301—400. Кроме того, в диапазоне 201—250 представлены Томский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет.

Рейтинг составлялся по следующим критериям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний), сообщает ТАСС.

Ранее два казанских вуза, среди них КФУ, вошли в «Рейтинг университетов мира — 2020» по версии британского журнала Times Higher Education (THE).

