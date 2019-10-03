Microsoft представил планшет с двумя экранами

Microsoft представил необычный планшет Surface Neo. Он почти как ноутбук, только вместо привычной клавиатуры у устройства — второй дисплей.

Устройство будет работать под управлением ОС Windows 10X. Интерфейс системы адаптирован под сенсорное управление и разные режимы использования, сообщает портал The Verge.

Экраны Gorilla Glass имеют диагональ 9 дюймов. Каждая сторона устройства — толщиной 5,6 мм, общий вес составляет 655 граммов.

Surface Neo можно использовать как классический планшет, но с двумя экранами — открыть сразу два окна и работать между ними. Есть возможность расширить одно приложение сразу на два экрана. Еще экран разворачивается на 360 градусов — так смартфон превращается в обычный планшет.

Специально для Surface Neo компания разработала небольшую клавиатуру, которую можно положить на нижний экран. Планшет автоматически распознает это и адаптирует интерфейс. Если клавиатуру поднять выше, то в нижней части дисплея «нарисуется» тачпад.

Ранее стало известно, что компания Samsung начала разрабатывать свой второй складной смартфон с гибким экраном.