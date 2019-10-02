Премию ТЭФИ получило шоу блогера Анастасии Ивлеевой

Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ. В номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» этот проект обогнал два крупных ТВ-шоу: «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» (Первый канал).

При этом, как пишет «РИА Новости», Ивлеева не приехала на награждение. Награду забрали члены ее команды.

Ивлеева запустила AGENTSHOW на Youtube в 2018 году.



Напомним, в этом году Ивлеева также вошла в рейтинг Forbes «30 до 30», в который включены 30 наиболее перспективных россиян возрастом до 30 лет.

