Премию ТЭФИ получило шоу блогера Анастасии Ивлеевой
Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ. В номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» этот проект обогнал два крупных ТВ-шоу: «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» (Первый канал).
При этом, как пишет «РИА Новости», Ивлеева не приехала на награждение. Награду забрали члены ее команды.
Ивлеева запустила AGENTSHOW на Youtube в 2018 году.
Напомним, в этом году Ивлеева также вошла в рейтинг Forbes «30 до 30», в который включены 30 наиболее перспективных россиян возрастом до 30 лет.
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