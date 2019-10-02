Лига чемпионов. «Зенит» выиграл у португальской «Бенфики»

Питерский «Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу победил у себя дома португальскую «Бенфику» — 3:1.

Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Сердар Азмун, а также защитник Рубен Диаш, отправивший мяч в собственные ворота. При счете 3:0 гости смогли отыграть один мяч, но на большее их не хватило.

Благодаря этой победе питерцы набрали четыре очка и делят первую строчку в группе G с французским «Лионом».

Лига чемпионов, 2-й тур

«Зенит» — «Бенфика» — 2:0 (1:0, 2:1)

Голы:

Дзюба 21, Рубен Диаш (аг) 70, Азмун 78 — де Томас 85