Лига чемпионов. «Зенит» выиграл у португальской «Бенфики»
Питерский «Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу победил у себя дома португальскую «Бенфику» — 3:1.
Голы в составе российской команды забивали Артем Дзюба, Сердар Азмун, а также защитник Рубен Диаш, отправивший мяч в собственные ворота. При счете 3:0 гости смогли отыграть один мяч, но на большее их не хватило.
Благодаря этой победе питерцы набрали четыре очка и делят первую строчку в группе G с французским «Лионом».
Лига чемпионов, 2-й тур
«Зенит» — «Бенфика» — 2:0 (1:0, 2:1)
Голы:
Дзюба 21, Рубен Диаш (аг) 70, Азмун 78 — де Томас 85
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