Михаил Глухов: «Хотели выиграть у СКА при своих болельщиках и рубились до конца»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов прокомментировал победу казанцев над СКА (2:1).

— Прокомментируйте эпизод с удалением. Удара в голову там, кажется, и близко не было.

— Судейство комментировать не буду. Шел на чистый силовой прием, ни в коем случае не хотел нанести травму. Ну удалили, так удалили, это не обсуждается. Слава богу, ребята выстояли.

— Как оцениваете игру в целом?

— Сегодня все были заряжены, мы работали везде, старались играть жестко в тело, отсюда и результат.

— Когда болельщикам ждать от вас голевых успехов?

— Я сам жду, стараюсь (смеется). Но мы, как говорится, такие работяги, много черновой работы стараемся выполнить. Голы тоже надо забивать, но мы на этом не зацикливаемся, главное команда выигрывает. Поэтому любая польза — все в копилочку. Будем работать, надеюсь и нас прорвет.

— Матч со стороны показался рубиловом. Что это больше, эмоции или что?

— Накал большой, сегодня игра была важная. Все хотели выиграть, встречались две серьезные команды. До этого мы игры выигрывали при своих болельщиках. Поэтому с таким соперником хотелось показать хорошую игру и рубились до конца, — сказал Глухов.