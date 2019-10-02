Минздрав России пообещал проверить скорую помощь «на адекватность»

Минздрав России совместно с региональными властями проведет ревизию всех медучреждений первичного звена и «скорой помощи» на предмет их соответствия требованиям оперативности и качества медпомощи. Глава министерства Вероника Сквроцова назвала это «проверкой на адекватность».

— Уже в текущем году будет проведен анализ размещения медицинских объектов, на базе которых осуществляется первичная и скорая медпомощь. Это позволит оценить адекватность, мощности медицинских организаций, — приводит ее слова «Интерфакс».

Таким образом, пояснила Скворцова, будут откорректированы схемы размещения медицинских учреждений и схемы маршрутов пациентов от каждого населенного пункта в зависимости от заболевания и экстренности ситуации.