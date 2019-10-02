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В Казани водитель сбил 11-летнюю школьницу

19:33, 02.10.2019
В Казани водитель сбил 11-летнюю школьницу
Фото: pxhere.com

Водитель Volkswagen Passat сбил 11-летнюю школьницу накануне в Казани. Авария произошла днем напротив дома 12 по ул. Чапаева.

По информации ГИБДД, водитель выехал на красный сигнал светофора, школьница же переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила ушибы головы, локтевого сустава и сотрясение головного мозга, передает пресс-служба МВД Татарстана.

Напомним, накануне 11-летний ребенок выпал из окна в Нижнекамске. Он выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Происшествия Татарстан
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