В Казани водитель сбил 11-летнюю школьницу
Водитель Volkswagen Passat сбил 11-летнюю школьницу накануне в Казани. Авария произошла днем напротив дома 12 по ул. Чапаева.
По информации ГИБДД, водитель выехал на красный сигнал светофора, школьница же переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка получила ушибы головы, локтевого сустава и сотрясение головного мозга, передает пресс-служба МВД Татарстана.
Напомним, накануне 11-летний ребенок выпал из окна в Нижнекамске. Он выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым