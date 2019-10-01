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Происшествия

В Нижнекамске из окна восьмого этажа выпал ребенок

21:20, 01.10.2019
В Нижнекамске из окна восьмого этажа выпал ребенок
Фото: pexels.com

Мальчик в возрасте 11 лет выпал из окна квартиры на восьмом этаже дома в Нижнекамске. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел накануне, 30 сентября. Сейчас Следком Татарстана проводит по этому факту доследственную проверку, передает пресс-служба ведомства. Следователи уже выяснили, что во время инцидента ребенок находился в квартире один.

Сегодня также стало известно, что в одном из спортивных комплексов Набережных Челнов во время купания в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. Его удалось откачать.

Происшествия Татарстан
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