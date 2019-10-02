В журнале GQ опубликовали фотографии коллекции челнинского модельера

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Новая коллекция бренда ODOR модельера из Набережных Челнов Никиты Калмыкова была представлена на страницах модного мужского журнала GQ.



В сентябрьском номере представлен снимок моделей, на которых одежда ODOR. В статье говорится, что коллекцию Калмыкова одобрил бы Оскар Уайльд.

Ранее сообщалось, что коллекцию весна-лето — 2020 бренда Outlaw Moscow покажут во время Недели моды в Париже. Этот бренд основали дизайнеры Диляра Минрахманова из Набережных Челнов и Михаил Башкаев.