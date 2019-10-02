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В журнале GQ опубликовали фотографии коллекции челнинского модельера

15:59, 02.10.2019 1
В журнале GQ опубликовали фотографии коллекции челнинского модельера
Фото: скриншот

Новая коллекция бренда ODOR модельера из Набережных Челнов Никиты Калмыкова была представлена на страницах модного мужского журнала GQ.

В сентябрьском номере представлен снимок моделей, на которых одежда ODOR. В статье говорится, что коллекцию Калмыкова одобрил бы Оскар Уайльд.

Ранее сообщалось, что коллекцию весна-лето — 2020 бренда Outlaw Moscow покажут во время Недели моды в Париже. Этот бренд основали дизайнеры Диляра Минрахманова из Набережных Челнов и Михаил Башкаев.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!! Уже всё было. Читайте сказки. Начните со сказки о голом короле Г. Х. Андерсена!!!
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