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Лавров: санкции против России никогда не заработают

15:26, 02.10.2019 1
Лавров: санкции против России никогда не заработают
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что санкции в отношении России не работают и не заработают никогда.

По его словам, которые приводит RT, это дает уверенность России.

«У нас есть Богом и предками данная земля с ее богатствами. И есть чувство собственного достоинства. Ну и армия», — отметил Лавров.

Ранее в ООН сообщили, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем ущерб РФ от санкций ЕС.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Если бы санкции не работали, Лавров о них и говорить бы не стал.
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