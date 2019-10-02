Лавров: санкции против России никогда не заработают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что санкции в отношении России не работают и не заработают никогда.

По его словам, которые приводит RT, это дает уверенность России.

«У нас есть Богом и предками данная земля с ее богатствами. И есть чувство собственного достоинства. Ну и армия», — отметил Лавров.

Ранее в ООН сообщили, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем ущерб РФ от санкций ЕС.