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В Удмуртии перед судом предстанет врач, допустивший смерть молодого футболиста

11:29, 02.10.2019
В Удмуртии перед судом предстанет врач, допустивший смерть молодого футболиста
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Удмуртии передала в суд дело врача, обвиненного в халатности по отношению к несовершеннолетнему футболисту.

Во время одного из футбольных турниров молодой спортсмен получил травму. После случившегося в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился за оказанием медицинской помощи в больницу.

Как установило следствие, травматолог-ортопед не назначил адекватное состоянию пациента лечение. Все это привело к образованию и развитию сепсиса и смерти несовершеннолетнего.

Теперь врачу грозит до 3 лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

ПроисшествияСпорт
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