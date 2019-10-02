В Удмуртии перед судом предстанет врач, допустивший смерть молодого футболиста

Прокуратура Удмуртии передала в суд дело врача, обвиненного в халатности по отношению к несовершеннолетнему футболисту.

Во время одного из футбольных турниров молодой спортсмен получил травму. После случившегося в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился за оказанием медицинской помощи в больницу.

Как установило следствие, травматолог-ортопед не назначил адекватное состоянию пациента лечение. Все это привело к образованию и развитию сепсиса и смерти несовершеннолетнего.

Теперь врачу грозит до 3 лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.