Умер композитор Гия Канчели — автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Народный артист СССР, грузинский композитор Гия Канчели умер в Тбилиси после продолжительной болезни на 85-м году жизни.

«В возрасте 84 лет скончался композитор Гия Канчели. В последнее время Гия Канчели болел. Он проходил лечение в Тбилиси, в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии», — сообщает «Интерпрессньюс».

