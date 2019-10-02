Умер композитор Гия Канчели — автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»
Народный артист СССР, грузинский композитор Гия Канчели умер в Тбилиси после продолжительной болезни на 85-м году жизни.
«В возрасте 84 лет скончался композитор Гия Канчели. В последнее время Гия Канчели болел. Он проходил лечение в Тбилиси, в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии», — сообщает «Интерпрессньюс».
Справка
Гия Канчели был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая такие известные картины, как «Мимино» (1977) и «Кин-дза-дза!» (1986). Был удостоен Государственной премии СССР в 1976 году за свою Четвертую симфонию «Памяти Микеланджело».
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