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Жемалетдинов получил травму и не поедет в сборную России

09:31, 02.10.2019
Жемалетдинов получил травму и не поедет в сборную России
Фото: twitter.com/fclokomotiv

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму в игре против «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов. Российский футболист был заменен в середине первого тайма из-за повреждения, полученного в одном из эпизодов матча.

После игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что игрок, скорее всего, не сможет вовремя залечить травму и не поедет в расположение сборной.

«Думаю, до сборной он не доедет, потому что у него травма», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Рифат Жемалетдинов был впервые в карьере вызван в сборную России.

СпортФутбол
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