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Башкирский адвокат подозревается в покушении на мошенничество

04:31, 02.10.2019
Башкирский адвокат подозревается в покушении на мошенничество
Фото: surb.sledcom.ru

В Белорецком районе Башкортостана адвокат подозревается в покушении на мошенничество при возмещении издержек на оплату его услуг. Против него возбуждено уголовное дело.

Как установлено следствием, в июле 2019 года адвокат был назначен следователем в качестве защитника подозреваемого по уголовному делу. По завершению расследования адвокат предоставил в следственное управление СК России по РБ документы на оплату вознаграждения за участие в качестве защитника, где указал недостоверные сведения. Мужчина существенно завысил количество дней участия в следственных действиях по делу, в связи с чем сумма вознаграждения возросла с 43 до 188 тыс. рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

Недостоверные сведения были выявлены в ходе проверки представленных документов.

Уголовное дело направлено в Третий отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее башкирские полицейские раскрыли мошенничество на 29 млн рублей, совершенное при проведении строительных работ на железнодорожной станции.

ПроисшествияОбщество Башкортостан
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