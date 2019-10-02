Башкирский адвокат подозревается в покушении на мошенничество
В Белорецком районе Башкортостана адвокат подозревается в покушении на мошенничество при возмещении издержек на оплату его услуг. Против него возбуждено уголовное дело.
Как установлено следствием, в июле 2019 года адвокат был назначен следователем в качестве защитника подозреваемого по уголовному делу. По завершению расследования адвокат предоставил в следственное управление СК России по РБ документы на оплату вознаграждения за участие в качестве защитника, где указал недостоверные сведения. Мужчина существенно завысил количество дней участия в следственных действиях по делу, в связи с чем сумма вознаграждения возросла с 43 до 188 тыс. рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.
Недостоверные сведения были выявлены в ходе проверки представленных документов.
Уголовное дело направлено в Третий отдел по расследованию особо важных дел.
Ранее башкирские полицейские раскрыли мошенничество на 29 млн рублей, совершенное при проведении строительных работ на железнодорожной станции.ПроисшествияОбщество Башкортостан
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