В Татарстане прогнозируют сильный ветер и потепление до 16 градусов

В среду, 2 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, временами прогнозируется дождь.

Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами сильный порывами до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Напомним, что накануне МЧС Татарстана вновь предупреждало о сильном ветре в ближайшие несколько дней.

Максимальная температура днем от +11°С до +16°С. В Казани днем ожидается от +13°С до 16°С. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от +12°С до 14°С.