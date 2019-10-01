Джамар Смит: «Брешия» — опасная команда, они только что обыграли «Милан»

Капитан УНИКСа Джамар Смит рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Кубка Европы против итальянской «Брешии».

«Я надеюсь, что каждый игрок команды будет вносить свой вклад в каждую минуту игры. Внесут все, на что способны.

«Брешия» — опасная команда, они только что обыграли «Милан». Они на вершине турнирной таблицы национального чемпионата и чрезвычайно уверены в себе. Но мы уже проходили через такое. Нам нужно просто играть, быть уравновешенными и контролировать ход игры», — сказал Смит.

Ранее о матче с «Брешией» высказался тренер казанцев Димитрис Прифтис.