Джамар Смит: «Брешия» — опасная команда, они только что обыграли «Милан»
Капитан УНИКСа Джамар Смит рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Кубка Европы против итальянской «Брешии».
«Я надеюсь, что каждый игрок команды будет вносить свой вклад в каждую минуту игры. Внесут все, на что способны.
«Брешия» — опасная команда, они только что обыграли «Милан». Они на вершине турнирной таблицы национального чемпионата и чрезвычайно уверены в себе. Но мы уже проходили через такое. Нам нужно просто играть, быть уравновешенными и контролировать ход игры», — сказал Смит.
Ранее о матче с «Брешией» высказался тренер казанцев Димитрис Прифтис.СпортБаскетбол Татарстан
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