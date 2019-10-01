Димитрис Прифтис: «С нетерпением ждем первого матча сезона»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от первой игры нового сезона против итальянской «Брешии» в рамках Еврокубка.

«Это первая игра в сезоне, и мы с нетерпением ждем ее. «Брешия» уже сыграла два официальных матча в национальном чемпионате и показывает впечатляющий результат. В последнем матче они обыграли «Олимпию Милан» на их же территории. Это, безусловно, сильная команда с опытными итальянскими игроками и умелыми иностранцами.

Чтобы конкурировать с ними, нам нужно построить прочную оборонительную базу, сфокусировавшись на передвижении мяча и подборах в защите. То, как мы будем читать игру и выбирать тактику в нападении, станет важнейшим моментом в игре. Мы ожидаем сложную игру», — передает слова тренера официальный сайт УНИКСа.

Стартовый матч УНИКСа в Кубке Европы против «Брешии» состоится в Италии, начало встречи в 20:30 по мск.