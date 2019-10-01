Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, которая погибла в 1959 году, подверглось незаконной эксгумации.

Юрист фонда Евгений Черноусов пояснил, эксгумация прошла «в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем». В связи с этим фонд обратился к властям Екатеринбурга с просьбой разобраться в ситуации, пишет RT.

Глава фонда Дятлова Юрий Кунцевич пояснил, что речь идет о туристе Семене Золотареве.

Ранее фонд «Памяти группы Дятлова», Русское географическое общество и родственники погибших передали в Следственный комитет обращение с просьбой возобновить расследование гибели туристов в 1959 году на Урале.

Изучение всех обстоятельств гибели началось в ведомстве в 2015 году. Специалисты пытались подробно восстановить ход событий, приведших к трагическим последствиям. В итоге следователи установили, что уровень подготовки туристов был слишком низок для подобного зимнего горного перехода.