Следком попросили возобновить расследование гибели группы Дятлова

Фонд «Памяти группы Дятлова», Русское географическое общество и родственники погибших передали в Следственный комитет обращение с просьбой возобновить расследование гибели туристов в 1959 году на Урале.

Заявление и пояснительная записка к нему были зарегистрированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста Евгения Черноусова.

Ранее эксперты Следственного комитета РФ назвали причину гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году.

Изучение всех обстоятельств гибели началось в ведомстве в 2015 году. Специалисты пытались подробно восстановить ход событий, приведших к трагическим последствиям. В итоге следователи установили, что уровень подготовки туристов был слишком низок для подобного зимнего горного перехода.