Каток в Челнах могут вновь обустроить на ипподроме

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал об обустройстве массового катка в Набережных Челнах.

«Есть ипподром. Там площадь большая. И место для парковок есть. Мы рассматриваем вариант — сделать там каток. Мы город без катка для массового посещения не оставим. Можете быть уверены», — цитирует его пресс-служба мэрии.

Напомним, что прошедшей зимой власти Набережных Челнов также открыли каток на городском ипподроме. Он стал самым большим в России. Его общая площадь составляет 28 тысяч кв. метров.