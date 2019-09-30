В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами — более 14 тыс. человек подписали петицию

Более 14 тыс. человек подписались под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники из башкирского села.

По сообщению волонтеров, инцидент произошел 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии. К обращению прикреплена фотография с убитыми животными.

В материале отмечается, что о жестокой расправе над животными стало известно по видеозаписи, которую делали сами школьники и рассылали одноклассникам. Также известно, что они угрожали своим одноклассникам, «если кто-то проболтается».

Автор петиции просит обратить внимание на эту историю полицию, органы опеки, отдел образования, директора школы и всех неравнодушных людей.

Ранее сообщалось, что больше 46 тыс. человек подписали петицию против строительства в Уфе дельфинария и океанариума.

