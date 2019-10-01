Количество резидентов промпарков в Челнах увеличилось за год на 6%

Число резидентов промышленных парков Набережных Челнов выросло за год на 6% и составило 330 организаций. Численность работников увеличилась на 30% до 9,8 тыс. человек. Объем выручки — на 22%, налоговых отчислений — на 17%.

К позитивным изменениям в деятельности парков привели создание комфортных условий для ведения бизнеса и использование различных инструментов и мер поддержки, сообщает сайт горадминистрации.

В 2019 году дополнительно создана промплощадка «Промвест». Ее резидентами стали компании «Промвест», «Технокомплект», «НЧ-Проф» и «Лого-Автоматика». Сфера их деятельности — заготовка, переработка, хранение и реализация отходов и лома черных металлов, производство строительных металлоконструкций, разработка компьютерного программного обеспечения.

Загруженность Камского индустриального парка «Мастер» составляет 90%. На вновь созданной шестой очереди разместили свои производственные мощности 64 предприятия. Всего в управлении парка находится 1,4 млн кв. м производственных и офисных помещений.

Ранее глава Минэкономики РТ рассказал, что до конца 2020 года в республике появятся 15 новых промплощадок.