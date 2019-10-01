Эксперты: солонки должны предупреждать о вреде здоровью — «так же, как и сигареты»

Соль, продаваемая в супермаркетах, и солонки в ресторанах обязаны иметь предупреждение о вреде здоровью — так же, как и сигареты. Так считают «Всемирная лига по гипертонии» и ведущие международные организации здравоохранения.

Авторы инициативы предложили следующую формулировку для предупреждения: «Избыток соли может вызвать высокое кровяное давление и способствовать развитию рака желудка. Ограничьте ее использование», — пишет медицинский портал Medical xpress.

Между тем «Всемирная организация здравоохранения» (ВОЗ) поставила перед странами задачу сократить потребление соли к 2025 году на 30%.

А «Всемирная лига гипертонии» считает, что пришло время для более жесткого подхода к сокращению потребления продукта. По оценке организации, в 2017 году соль стала причиной смерти более 3 миллионов человек в мире.

Предупреждения о вреде для здоровья на упаковках соли и ее дозаторах — это простой и экономически эффективный способ донести опасность соли до миллиардов людей во всем мире, отмечают эксперты.

Ранее академик РАН отметил, что почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью лечат гипертоническую болезнь неправильно.