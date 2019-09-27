Кардиолог рассказал, сколько людей лечат гипертонию неправильно

В России почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью лечат гипертоническую болезнь неправильно, отметил академик РАН, президент общества специалистов при сердечной недостаточности Юрий Беленков.

«У нас, к сожалению, 87% пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, неадекватно лечат гипертоническую болезнь, то есть они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой», — сказал он.

Беленков отметил, что из-за этого у многих пациентов увеличивается нагрузка на сердце, передает «РИА Новости».

Ранее Минздрав РТ отметил рост сердечно-сосудистых заболеваний в республике. Только за 2019 год в Татарстане госпитализировали почти 9 тыс. пациентов с острым коронарным синдромом, сообщил главный внештатный кардиолог ведомства.