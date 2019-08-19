Fitch повысило рейтинги более 20 российских банков и финкомпаний

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента российских банков и финкомпаний. Среди них Сбербанк, ВЭБ.РФ, «Газпромбанк» и еще 18 финансовых организаций.

Из сообщения агентства следует, что рейтинги Сбербанка и ВЭБ.РФ были повышены до «BBB» с «BBB-», а рейтинги «Газпромбанка» — до «BBB-» с «BB+». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

В Fitch отметили, что повышение долгосрочного рейтинга дефолта эмитента этих компаний и уровня господдержки последовало за повышением суверенного рейтинга России. Рейтинговое действие отражает возможность государства оказать большую поддержку этим организациям.

Агентство повысило и рейтинги «Райффайзенбанка», «Росбанка», «Ситибанка», «ИНГ Банка», «Нордеа Банка», «СЭБ Банка», «Данске Банка», «Эйч-Эс-Би-Си Банка», «Чайна Констракшн Банка», «Бэнк оф Чайна» и «Россельхозбанка».

Также были повышены рейтинги «Сбербанк Лизинга», «ВЭБ-Лизинга», Государственной транспортной лизинговой компании и «Балтийского лизинга».

Напомним, что ранее Fitch повысило рейтинги Татарстана, Башкирии и еще четырех регионов.