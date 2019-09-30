ФИФА обязала «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего в авиакатастрофе футболиста

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала уэльский «Кардифф» заплатить 6 млн евро французскому «Нанту» за трансфер футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе сразу после подписания контракта с новым клубом.

Изначально, эта сумма должна была стать первым траншем по условиям трансферной сделки между клубами. После смерти футболиста, стороны не смогли сами решить вопрос с компенсацией за игрока, из-за чего к вопросу подключилась ФИФА.

«Сумма в размере 6 млн евро соответствует первому платежу, который в настоящее время причитается в соответствии с контрактом. По соображениям конфиденциальности мы не можем комментировать на данном этапе возможные будущие рассрочки или другие условия соглашения о трансфере», — говорится в заявлении ФИФА.

Эмилиано Сала, которому было 28 лет, погиб в авиакатастрофе в январе, вылетев из Франции, чтобы присоединиться к своему новому клубу. Самолет с Салой и пилотом Дэвидом Ибботсоном разбился в Ла-Манше 21 января, через 2 дня после того, как было объявлено о трансфере игрока.