Нападающий Галиев пропускает вторую игру «Ак Барса» подряд

Казанский «Ак Барс» назвал свой состав на домашнюю игру против «Нефтехимика».

Вновь, как и в матче с «Куньлунем», на льду не появится нападающий Станислав Галиев. В звене с Ткачевым и Зариповым его заменит Эмиль Галимов. Также игру пропустит молодой форвард Валеев, который ранее отметился дебютной шайбой в КХЛ.

Ворота будет защищать Тимур Билялов, сыгравший предыдущий матч на «ноль».

Отметим, что летом появлялись слухи о недовольстве главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова игрой Галиева.