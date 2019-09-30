Нападающий Галиев пропускает вторую игру «Ак Барса» подряд
Казанский «Ак Барс» назвал свой состав на домашнюю игру против «Нефтехимика».
Вновь, как и в матче с «Куньлунем», на льду не появится нападающий Станислав Галиев. В звене с Ткачевым и Зариповым его заменит Эмиль Галимов. Также игру пропустит молодой форвард Валеев, который ранее отметился дебютной шайбой в КХЛ.
Ворота будет защищать Тимур Билялов, сыгравший предыдущий матч на «ноль».
Отметим, что летом появлялись слухи о недовольстве главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова игрой Галиева.СпортХоккей Татарстан
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