СМИ: Квартальнов недоволен игрой Галиева, «Ак Барс» ищет варианты обмена игрока

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев попал в немилость к главному тренеру Дмитрию Квартальнову. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Sport24.

Отмечается, что «Ак Барс» хотел обменять форварда в «Адмирал» на нападающего Владимира Бутузова, но сделка сорвалась из-за тренера владивостокской команды Сергея Светлова, отказавшегося отпускать игрока. Казанцы продолжают поиски нового клуба для Галиева.

Сегодня 27-летний нападающий поехал вместе с командой на Кубок латвийской железной дороги в Ригу. В нынешнем межсезонье при Квартальнове Галиев провел несколько игр, выходя пока что в самом ярком звене «Ак Барса» с Зариповым и Ткачевым.

Напомним, в начале мая спортивная редакция «Реального времени» публиковала текст, в котором прогнозировала возможные проблемы между Квартальновым и некоторыми лидерами «Ак Барса».