«Татнефть» планирует расширить сеть АЗС до 1,1 тыс. заправок

ПАО «Татнефть» до 2030 года планирует увеличить розничную сеть автозаправочных станций (АЗС) с 713 до 1,1 тыс. Из них 150 будут работать по франшизе.

«В связи с нормализацией условий на розничном топливном рынке на заседании была рассмотрена новая концепция рыночной стратегии и развития розничного бизнеса «Татнефти», предусматривающая количественное и качественное развитие сети на территории РФ и за ее пределами», — говорится в пресс-релизе компании.

В начале июля ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.