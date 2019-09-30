Новости промышленности

06:35 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Татнефть» планирует расширить сеть АЗС до 1,1 тыс. заправок

18:34, 30.09.2019
«Татнефть» планирует расширить сеть АЗС до 1,1 тыс. заправок
Фото: wikipedia.org / Вячеслав Ребров

ПАО «Татнефть» до 2030 года планирует увеличить розничную сеть автозаправочных станций (АЗС) с 713 до 1,1 тыс. Из них 150 будут работать по франшизе.

«В связи с нормализацией условий на розничном топливном рынке на заседании была рассмотрена новая концепция рыночной стратегии и развития розничного бизнеса «Татнефти», предусматривающая количественное и качественное развитие сети на территории РФ и за ее пределами», — говорится в пресс-релизе компании.

В начале июля ПАО «Татнефть» договорилось о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.

ПромышленностьНефть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров