В Татарстане завтра откроется сезон охоты на косулю и лося

Завтра, 1 октября, в Татарстане откроется сезон охоты на косулю, лося всех возрастных групп, ондатру, водяную полевку, бобра, рысь и ласку.

С актуальными сроками охоты на территории республики можно ознакомиться в специальном календаре охотника, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Напомним, «Реальное время» публиковало подробный материал о стартовавшем летне-осеннем охотничьем сезоне и его новшествах.