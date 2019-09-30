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В Татарстане завтра откроется сезон охоты на косулю и лося

17:25, 30.09.2019
В Татарстане завтра откроется сезон охоты на косулю и лося
Фото: pixabay.com

Завтра, 1 октября, в Татарстане откроется сезон охоты на косулю, лося всех возрастных групп, ондатру, водяную полевку, бобра, рысь и ласку.

С актуальными сроками охоты на территории республики можно ознакомиться в специальном календаре охотника, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Напомним, «Реальное время» публиковало подробный материал о стартовавшем летне-осеннем охотничьем сезоне и его новшествах.

Общество Татарстан
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