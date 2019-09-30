Пассажиру, у которого в казанском автобусе сняли десятикратную сумму проезда, вернут деньги

Руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков рассказал «Реальному времени» об итогах проверки по поводу списания в автобусе большей суммы, чем полагается.

Ранее, 27 сентября, в Казани у пассажиров автобуса №91 при оплате банковской картой списали 279 рублей вместо 27 рублей. В связи с этим была начата проверка.

«В связи с отсутствием указания точного госномера или гаражного номера автобуса, времени и места посадки, выявить нарушителя для принятия мер наказания невозможно. Со всем кондукторским составом, обслуживающим маршрут №91, проведен внеплановый инструктаж по оплате проезда», — сказал Темляков.

Он отметил, что пассажиру будут возвращены деньги. Для этого ему нужно обратиться в «Транспортную карту» с чеком.