В Казани появится пешеходная экскурсия по Арскому кладбищу

В Казани разработали новую обзорную экскурсию «Арское поле: вехи истории». В ее маршрут включена прогулка по Арскому кладбищу, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.



Гильдия экскурсоводов РТ уже утвердила маршрут, в разработке которого принимал участие историк-краевед РТ Анатолий Елдашев. Продолжительность экскурсии может варьироваться от 2 до 4 часов, в зависимости от пожеланий участников. Сегодня разрабатываются эскизы объектов навигации для установки на Арском кладбище.

Напомним, что с января по август Казань посетили около 3 млн туристов из 169 стран. Казанский аэропорт перевез 2,5 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за такой же период прошлого года.