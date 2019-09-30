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В Казани появится пешеходная экскурсия по Арскому кладбищу

13:11, 30.09.2019 2
В Казани появится пешеходная экскурсия по Арскому кладбищу
Фото: commons.wikimedia.org

В Казани разработали новую обзорную экскурсию «Арское поле: вехи истории». В ее маршрут включена прогулка по Арскому кладбищу, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Гильдия экскурсоводов РТ уже утвердила маршрут, в разработке которого принимал участие историк-краевед РТ Анатолий Елдашев. Продолжительность экскурсии может варьироваться от 2 до 4 часов, в зависимости от пожеланий участников. Сегодня разрабатываются эскизы объектов навигации для установки на Арском кладбище.

Напомним, что с января по август Казань посетили около 3 млн туристов из 169 стран. Казанский аэропорт перевез 2,5 млн пассажиров, что на 8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Господи, вразуми безумцев!
    Вы хоть раз были в туалете на Арском!
    Стыдоба и ужас, полное отсутствие культуры;!
    Не дай бог туда приведут иностранцев!!!
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  • Анонимно 02 окт
    Гильдию экскурсоводов во главе с Елдашевым в туалет отвести- безумцы!
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