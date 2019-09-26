Число стран с фейками и манипуляцией в соцсетях увеличилось за год до 70

Согласно докладу Оксфордского интернет-института, число стран, где проводятся кампании по распространению дезинформации, составляет не менее 70.

В 2018 году такие попытки предпринимались в 48 странах, в 2017 году — в 28 странах.

— В каждой из этих стран есть как минимум одна политическая партия и правительственное ведомство, которое использует социальные сети для формирования общественного мнения среди местных жителей», — приводит цитату из доклада «Интерфакс».

В список стран, о которых говорится в докладе, вошла Россия. Также там числятся, например, Армения, Германия, Иран, Израиль, Китай, Украина, США и Великобритания.

Не так давно Роскомнадзор в России заявил, что готов к созданию списка распространителей фейк-ньюс.

