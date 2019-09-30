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В Подмосковье ограбили дом экс-игрока сборной России Семшова

11:49, 30.09.2019
В Подмосковье ограбили дом экс-игрока сборной России Семшова
Фото: vk.com/pfcarsenaltula

В подмосковной Рублевке четверо неизвестных ограбили дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова.

В доме находилась супруга спортсмена Лариса Семшова, которая вышла на шум в гостиной. После этого грабители ударили ее и вынесли из квартиры деньги и драгоценности. Общий ущерб семьи оценивается примерно в 20 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.

По словам жены Семшова, нападавшие были азиатской внешности, но разглядеть их она не смогла из-за масок. В доме не было установлено камер видеонаблюдения, а также отсутствовала сигнализация.

Отметим, что Семшов является старшим тренером тульского «Арсенала» и в момент ограбления был на стадионе в Краснодаре, где его команда играла против местного «Краснодара».

СпортФутболПроисшествия
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