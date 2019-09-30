Путин подписал закон о повышении акцизов на вина с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому закону, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Кроме того, теперь к подакцизным товарам относятся виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

Акциз на виноград в 2020 году составит 30 рублей за 1 т, в 2021 году — 31 рубль, в 2022 году — 32 рубля. Налог на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло составит 31 рубль за 1 литр в 2020 году, 32 рубля — в 2021 году, 33 рубля — в 2022 году.

Однако предусмотрено предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее эксперт спрогнозировал риск роста серого рынка алкоголя при повышении акцизов на вино.