Минниханов извинился за недоработки в организации финала хакатона «Цифровой прорыв»

Президент РТ Рустам Минниханов на закрытии финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», проходивший в КазаниЮ извинился за недоработки.

«Для нас это большая, огромная честь — такие событие мирового уровня для нашей страны проходит у нас здесь, в Казани. Конечно, мы много говорили о цифровом прорыве, но когда мы очутились рядом с вами, поняли, какая большая мощь нашей страны, здесь представлены все регионы. Хотелось бы, чтобы вы остались довольны условиями, которые были здесь. Если были какие-то недоработки, мы извиняемся, но то, что вы за эти 48 часов сделали — все молодцы. Искренне вас поздравляю, добро пожаловать в Татарстан и в Казань!», — сказал он.

Зампред правительства России Максим Акимов в своем выступлении пожелал, что бы идеи конкурсантов не пропали



«Позади долгий путь — 48 часов усилий, труда, надежд, встреч, 48 часов нашего большого праздника, самого большого в мире цифрового события. Во-первых, хочу вам сказать, что я очень счастлив и горд быть здесь и вместе с вами разделить наш общий праздник. Я очень горд, что вы есть у нашей страны. Но самое главное — чтобы и вы сегодня: те, кто останется здесь, и те, кто покинет гостеприимную Казань и прекрасный Татарстан, помнили, верили и знали, что и страна есть у вас, у нас. И что каждая строчка программного кода, каждое ваше решение, вся эта безумная последовательность единиц и нулей — это наш общий шанс сделать жизнь людей лучше, счастливее, достойнее и богаче. И тот сгусток таланта, энергии, работы и веры в себя, к которым я прикоснулся сегодня, дает нам всем надежду − я в этом уверен — что мы действительно такими завтра станем. Задача, которая есть у нас, у организаторов, у жюри, у оргкомитета довольно проста — я очень хочу, чтобы ни одно решение, и те решения, которые выиграли, и те, которые не получат призовых мест, чтобы они не пропали», — отметил политик.

Ранее финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», проходивший в Казани с 27 по 29 сентября, вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став самым массовым соревнованием IT-специалистов — одновременно на площадке «Казань Экспо» соревновались более трех тысяч человек.

Победителями хакатона стали 20 команд — по одной в каждом треке. Они разделят между собой призовой фонд в 10 млн рублей и получат возможность довести свои проекты до стадии прототипа для последующего тестирования на предприятиях реального сектора экономики, а также шанс трудоустроиться в компаниях-партнерах хакатона.