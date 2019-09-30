День в истории: начало операции России в Сирии, первая книга, Международный день переводчика
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 30 сентября. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- Еврейский новый год;
- День интернета в России ( спорная дата, так как есть еще День рождения Рунета — 7 апреля);
- Международный день переводчика (учрежден Международной федерацией переводчиков в 1991 году).
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1399 год — Генрих IV провозглашен королем Англии;
- 1452 год — в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга — Библия;
- 1630 год — вынесен приговор первому преступнику в Америке — Джону Биллингтону; он был повешен за убийство;
- 1791 год — в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» — последнего произведения Моцарта;
- 1799 год — бой при Гларусе во время Швейцарского похода Суворова;
- 1809 год — в Форт Уэйн США подписали договор с индейцами, которые уступали 3 миллиона акров своей земли американцам;
- 1846 год — в Чарльстоне (США, штат Массачусетс) доктором Уильямом Мортоном впервые вырван зуб с использованием анестезии — диэтилового эфира;
- 1882 год — в американском городке Эпплтон (штат Висконсин) на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, раздающая электричество множеству потребителей (по системе Эдисона);
- 1902 год — запатентован искусственный шелк (вискоза);
- 1906 год — в Париже дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах, наполненных горячим воздухом. На следующий день победителем стал лейтенант американской армии Фрэнк Лам, приземлившийся в английском городке Уитби (графство Йоркшир);
- 1916 год — Я.И. Нагурский на гидросамолете М-9 выполнил «мертвую петлю»;
- 1928 год — английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина;
- 1929 год — английская служба «Би-би-си» впервые провела телетрансляцию;
- 1938 год — подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией и Италией о передаче Судетской области Германии;
- 1941 год — начало операции «Тайфун» (немецкое наступление на Москву);
- 1954 год — пройдя все испытания, в строй вступила первая атомная подводная лодка «Наутилус» (США);
- 1980 год — опубликована первая спецификация Ethernet;
- 1984 год — произошла стыковка западной и восточной ветвей БАМа;
- 1994 год — Верховный суд Канады постановил, что мужчина, обвиненный в сексуальном домогательстве, может использовать в качестве смягчающего обстоятельства факт своего опьянения.
- 1944 год год — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявил о прекращении экономического бойкота Израиля (бойкот длился 46 лет);
- 1999 год — начало Контртеррористической операции на территории Чечни. Началась Вторая чеченская война;
- 2005 год — в датской газете Jyllands-Posten опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало так называемый «карикатурный скандал»;
- 2015 год — началась военная операция России в Сирии.
В этот день родились следующие известные личности:
- 1550 год — Михаэль Мёстлин (ум. 1631), немецкий астроном и математик, наставник И. Кеплера;
- 1861 год — Уильям Ригли-младший (ум. 1932), американский промышленник, чья компания стала крупнейшим производителем жевательной резинки;
- 1870 год — Жан Батист Перрен (ум. 1942), французский физик, лауреат Нобелевской премии (1926);
- 1875 год — Сергей Сергеев-Ценский (ум. 1958), русский советский писатель, путешественник, академик АН СССР;
- 1882 год — Ханс Гейгер (ум. 1945), немецкий физик, изобретатель
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