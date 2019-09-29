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«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича

15:13, 29.09.2019
«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Хоккейный клуб «Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича.

В текущем регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок принял участие в одном матче.

Игнатович перешел в «Нефтехимик» летом нынешнего года, но из-за травмы пропустил старт сезона. За нижнекамцев защитник очков не набирал, показав полезность «-1».

Напомним, ранее в «Реальном времени» выходило интервью с Максимом Игнатовичем.

СпортХоккей Татарстан
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