«Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича
Хоккейный клуб «Нефтехимик» поместил в список отказов защитника Максима Игнатовича.
В текущем регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок принял участие в одном матче.
Игнатович перешел в «Нефтехимик» летом нынешнего года, но из-за травмы пропустил старт сезона. За нижнекамцев защитник очков не набирал, показав полезность «-1».
Напомним, ранее в «Реальном времени» выходило интервью с Максимом Игнатовичем.СпортХоккей Татарстан
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