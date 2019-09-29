Казанский педагог вошел в число лауреатов конкурса «Учитель года-2019»

Накануне в Грозном объявили имена 15 лауреатов первого тура всероссийского конкурса «Учитель года-2019». В число лауреатов вошел учитель из Казани Наиль Мирсаитов.

Мирсаитов преподает биологию в лицее-интернате №2 в Казани в течение последних шести лет. При этом он является выпускником этой же школы. Весной этого года Наиль Мирсаитов победил в республиканском конкурсе профессионального мастерства, став лучшим учителем Татарстана.

Итоги конкурса подведут 4 октября на торжественной церемонии в московском Кремле. Однако перед этим пройдет еще два этапа конкурса: 29—30 сентября и 3 октября. В первом этапе участвовали 85 учителей.

