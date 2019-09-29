Конкурсантка из Уфы прошла кастинг «Танцев на ТНТ» в Казани, выступив в маске петуха — видео
В Казани завершился кастинг шестого сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. В числе успешно прошедших отбор конкурсантов оказалась представительница Уфы, выступающая под псевдонимом Ksu Max.
На отборе девушка представила энергичный танец в стиле Dancehall, одев при этом маску петуха.
Любопытно, что у жюри танец не вызвал единогласного одобрения, однако на выборе конкурсантки настоял хореограф Егор Дружинин.
Напомним, недавно стало известно, что парень из Уфы прошел по самой высокой стропе между небоскребами «Москва-Сити».ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым