На пожаре в Казани погиб ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня около 19.00 в многоквартирном доме в Казани по адресу: Чуйкова, 49, произошел пожар. В результате пожара от отравления угарным газом погиб ребенок.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что пожар начался в двухкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажного пятиподъездного многоквартирного жилого дома 1987 года постройки. При этом еще до прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались из дома 17 человек, из них два человека — из горящей квартиры.

В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасли еще двух человек — мальчика 6 лет и взрослого мужчину. После медицинского осмотра врачи констатировали смерть ребенка.

Мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу №7 Казани. У погибшего и пострадавших диагностировали отравление угарным газом.

Пожар ликвидирован на площади 6 кв. м, передает пресс-служба МЧС Татарстана. Причина пожара устанавливается.

