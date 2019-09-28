«Нефтехимик» по буллитам победил минское «Динамо»
Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче в рамках КХЛ по буллитам одолел минское «Динамо» — 5:4.
В составе нижнекамцев седьмую шайбу в сезоне забросил Павел Порядин, благодаря чему вышел в лидеры таблицы лучших снайперов лиги. Также голами отметились Дамир Шарипзянов, Мэтт Уайт и Александр Авцин.
В серии послематчевых бросков решающим стал точный бросок Зака Митчелла.
«Нефтехимик» — «Динамо» (Минск) — 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
0:1 — Шор (Пулккинен, Принс, 05:11)
1:1 — Шарипзянов (Черников, Захарчук, 15:27, бол.)
2:1 — Порядин (Рясенский, Уайт, 16:57, бол.)
2:2 — Граньяни (Принс, 21:26)
3:2 — Уайт (26:17)
3:3 — Мартынов (Демков, Степанов, 29:36)
4:3 — Авцин (34:15)
4:4 — А. Костицын (Шор, Принс, 59:45, бол)
5:4 — Митчелл (решающий бросок)
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