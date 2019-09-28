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Казанцам показали инкассаторский автомобиль изнутри и миллион рублей наличными — видео

19:17, 28.09.2019
Казанцам показали инкассаторский автомобиль изнутри и миллион рублей наличными — видео
Фото: скриншот

Сегодня в Казани в Национальном банке России по Татарстану прошел день открытых дверей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Мероприятие было организовано четвертый год подряд, в этом году его посетили около тысячи человек.

Перед входом в банк стоял бронированный инкассаторский автомобиль, куда можно заглянуть и примерить каску и бронежилет инкассатора. Внутри был организован финансовый квест, а также выставка «250 лет российским ассигнациям» с полимерными купюрами из Новой Зеландии, Австралии, Тринидада и Тобаго и других стран.

Также посетителям показали современную банковскую технику, миллион рублей наличными в разных купюрах, золотые слитки и старинные сейфы.

ЭкономикаБанки Татарстан
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