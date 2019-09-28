«Рубин» перед игрой с «Уфой» получит премию «Лига Fair Play»

Российская премьер-лига определила лауреата премии «Лига FairPlay» за август 2019 года. Об этом стало известно на семинаре лиги, состоявшемся сегодня в Казани.



«Рубин» показал наивысший результат по системе FairPlay среди всех команд лиги по итогам матчей за прошедший месяц. При определении победителя команды оценивались по шести основным параметрам:

— желтые и красные карточки;

— зрелищность матча;

— уважение к сопернику;

— уважение к судьям;

— поведение представителей команд;

— поведение болельщиков.



Церемония вручения награды состоится 29 сентября перед началом домашнего матча «Рубин» — «Уфа».

Отметим, что обладателем премии «Лига FairPlay» за июль 2019 года стал «Урал».