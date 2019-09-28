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«Рубин» перед игрой с «Уфой» получит премию «Лига Fair Play»

18:14, 28.09.2019
«Рубин» перед игрой с «Уфой» получит премию «Лига Fair Play»
Фото: premierliga.ru

Российская премьер-лига определила лауреата премии «Лига FairPlay» за август 2019 года. Об этом стало известно на семинаре лиги, состоявшемся сегодня в Казани.

«Рубин» показал наивысший результат по системе FairPlay среди всех команд лиги по итогам матчей за прошедший месяц. При определении победителя команды оценивались по шести основным параметрам:

— желтые и красные карточки;
— зрелищность матча;
— уважение к сопернику;
— уважение к судьям;
— поведение представителей команд;
— поведение болельщиков.

Церемония вручения награды состоится 29 сентября перед началом домашнего матча «Рубин» — «Уфа».

Отметим, что обладателем премии «Лига FairPlay» за июль 2019 года стал «Урал».

СпортФутболОбщество Татарстан
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