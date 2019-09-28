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Metallica отменила концерты из-за госпитализации вокалиста

18:13, 28.09.2019
Metallica отменила концерты из-за госпитализации вокалиста
Фото: ru.wikipedia.org

Американская металл-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии в октябре и ноябре, так как вокалиста Джеймса Хэтфилда положили в лечебницу из-за зависимости.

«С сожалением сообщаем, что мы вынуждены отложить предстоящий тур в Австралию и Новую Зеландию. Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения», — говорится в сообщении других участников группы в Twitter.

Группа извинилась перед фанатами и пообещала вернуть деньги за приобретенные билеты.

ОбществоКультура
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