В церемонии прощания с Шираком примут участие около 30 мировых лидеров, в том числе и Путин

Около 30 глав государств и правительств примут участие в церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, которая пройдет в понедельник в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Среди присутствующих будут президент России Владимир Путин, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и другие, пишет «РИА Новости» со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Также понедельник объявлен днем национального траура.

Напомним, 26 сентября умер бывший президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года. Был президентом Франции с 1995 по 2007 год. После того, как сложил полномочия президента, он стал по праву и пожизненно членом Конституционного совета Франции. 15 декабря 2011 года был осужден на 2 года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

В беседе с «Реальным временем» доцент Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, эксперт в области современной политики и истории стран Западной Европы Игорь Игнатченко развеял миф о русофильских настроениях бывшего французского лидера. Собеседник объяснил, от каких факторов зависит участие Владимира Путина в похоронной церемонии, и рассказал о возможных причинах участия Ширака в коррупционных схемах.