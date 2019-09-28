Гол+пас Соболева помогли «Крыльям» обыграть «Тамбов»

Фото: "Спорт-Экспресс"

В рамках 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» у себя дома обыграли «Тамбов» — 2:0.

Хозяева поля с первых минут завладели инициативой, упустив несколько верных моментов забить в начале матча. В результате давления на ворота «Тамбова» самарцы в одном из эпизодов заработали право на 11-метровый удар, который уверенно реализовал Соболев.

Через мгновение после открытия счета нападающий самарцев организовал и второе взятие ворот гостей. Соболев обыграл двоих защитников «Тамбова» и выкатил мяч под удар Канунникова, который установил окончательный счет в матч — 2:0.

Благодаря этой победе самарцы набрали 3 очка и ушли с последнего места в турнирной таблице.

Российская премьер-лига, 11-й тур.

«Крылья Советов» — «Тамбов» — 2:0 (0:0)

Голы:

1:0 — Соболев (пенальти, 71),

2:0 — Канунников (Соболев).