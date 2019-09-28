В Афганистане началось голосование на выборах президента
На президентских выборах в Афганистане сегодня открылись избирательные участки. Всего в стране более 9 млн зарегистрированных избирателей.
На высший государственный пост Афганистана формально претендуют 18 человек, хотя два кандидата — бывший министр иностранных дел Залмай Расул и экс-советник президента по нацбезопасности Мохаммад Ханиф Атмар — заявили о прекращении своей избирательной кампании.
Основными соперниками в гонке за пост президента, как и в 2014 году, считаются Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла.
Согласно календарю НИК, предварительные результаты голосования должны быть оглашены 19 октября, окончательные — 7 ноября. В случае необходимости второй тур может состояться 23 ноября 2019 года, пишет ТАСС.
Напомним, в сентябре в Афганистане 24 человека погибли из-за взрыва бомбы во время выступления президента Ашрафа Гани.
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