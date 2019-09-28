В Татарстане завели уголовное дело на живодеров

По материалам проверки природоохранной прокуратуры следственным отделом ОМВД России по Высокогорскому району РТ возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными группой лиц, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях).

Как установлено казанской межрайонной природоохранной прокуратурой, в Высокогорском районе Татарстана трое граждан пренебрегли общепризнанными нормами морали и гуманного обращения с животными и, дрессируя своих охотничьих собак, натравили их на приобретенное специально в этих целях животное — гибрид домашней свиньи и кабана.

Истязание животного, повлекшее рваные раны и увечья, продолжалось около двух часов. Мужчины осуществляли съемку на мобильное устройство и в последующем разместили это видео в сети Интернет.

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