Полиция Уфы выясняет, кто убивает ежей в лесопарковой зоне
Полиция Уфы проводит проверку по сообщениям СМИ о том, что в лесопарковой зоне по улице Блюхера местные жители находят мертвых ежей.
Отмечается, что ежи убиты, проткнуты палками.
Местные жители подозревают, что к гибели ежей причастен подросток, гуляющий в этом парке с собаками бойцовской породы. Он утверждал, что эти звери являются переносчиками бешенства и их надо убивать.
Подобная расправа попадает под действие 245 статьи Уголовного Кодекса — «Жестокое обращение с животными». Это грозит молодому человеку тюремным сроком до 3 лет, отмечает «ГТРК -Башкортостан».
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