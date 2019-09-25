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Полиция Уфы выясняет, кто убивает ежей в лесопарковой зоне

15:35, 25.09.2019
Полиция Уфы выясняет, кто убивает ежей в лесопарковой зоне
Фото: wikipedia.org Fexri Mustafayev

Полиция Уфы проводит проверку по сообщениям СМИ о том, что в лесопарковой зоне по улице Блюхера местные жители находят мертвых ежей.

Отмечается, что ежи убиты, проткнуты палками.

Местные жители подозревают, что к гибели ежей причастен подросток, гуляющий в этом парке с собаками бойцовской породы. Он утверждал, что эти звери являются переносчиками бешенства и их надо убивать.

Подобная расправа попадает под действие 245 статьи Уголовного Кодекса — «Жестокое обращение с животными». Это грозит молодому человеку тюремным сроком до 3 лет, отмечает «ГТРК -Башкортостан».

Ранее уфимские спасатели вызволили котенка из шахты вентиляции и нашли ему хозяйку.

ОбществоПроисшествия Башкортостан
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